МАРИУПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений в ходе процесса своего восстановления, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, руководитель проекта по восстановлению Мариупольского театра Василий Новохатко.
"Здание полностью построено на старом фундаменте. Единственное, что произошла некая перепланировка из-за того, что здесь добавился у нас лифт, добавилась современная вентиляция, пожарная сигнализация, охранная сигнализация... Также у нас добавилась венткамера под зрительным залом, которой не было раньше… Вместительность изменилась из-за пожарных норм. Раньше было около 600 мест, на данном этапе - 495 мест посадочных в зале", - сказал Новохатко.
Он добавил, что в пиковой нагрузке порядка 350 человек принимало участие в восстановлении и строительстве театра.
"Серди нового оборудования театра - свет, звук, пульты и управление все автоматическое, лебедками, вместе с декорациями, поворотным кругом сцены", - подытожил Новохатко.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.