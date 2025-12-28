Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений

"Здание полностью построено на старом фундаменте. Единственное, что произошла некая перепланировка из-за того, что здесь добавился у нас лифт, добавилась современная вентиляция, пожарная сигнализация, охранная сигнализация... Также у нас добавилась венткамера под зрительным залом, которой не было раньше… Вместительность изменилась из-за пожарных норм. Раньше было около 600 мест, на данном этапе - 495 мест посадочных в зале", - сказал Новохатко.