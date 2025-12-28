Рейтинг@Mail.ru
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 28.12.2025 (обновлено: 20:28 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/teatr-2065223620.html
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений - РИА Новости, 28.12.2025
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений в ходе процесса своего восстановления, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, руководитель... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:27:00+03:00
2025-12-28T20:28:00+03:00
мариуполь
россия
санкт-петербург
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065221756_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_07b2b982720682b451856c52be2b33b1.jpg
https://ria.ru/20251228/mariupol-2065148623.html
мариуполь
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065221756_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_927b44bae12ec3def9fa589df3746dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, санкт-петербург, александр беглов, общество
Мариуполь, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество
Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений

Новохатко: Мариупольский драматический театр претерпел ряд изменений

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОткрытие восстановленного Мариупольского драматического театра
Открытие восстановленного Мариупольского драматического театра - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Открытие восстановленного Мариупольского драматического театра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАРИУПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений в ходе процесса своего восстановления, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, руководитель проекта по восстановлению Мариупольского театра Василий Новохатко.
"Здание полностью построено на старом фундаменте. Единственное, что произошла некая перепланировка из-за того, что здесь добавился у нас лифт, добавилась современная вентиляция, пожарная сигнализация, охранная сигнализация... Также у нас добавилась венткамера под зрительным залом, которой не было раньше… Вместительность изменилась из-за пожарных норм. Раньше было около 600 мест, на данном этапе - 495 мест посадочных в зале", - сказал Новохатко.
Он добавил, что в пиковой нагрузке порядка 350 человек принимало участие в восстановлении и строительстве театра.
"Серди нового оборудования театра - свет, звук, пульты и управление все автоматическое, лебедками, вместе с декорациями, поворотным кругом сцены", - подытожил Новохатко.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
Восстановленное здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Волошин назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
Вчера, 10:23
 
МариупольРоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала