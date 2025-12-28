https://ria.ru/20251228/tavrija-2065152053.html
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи - РИА Новости, 28.12.2025
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи
Семь пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути следования из-за схода локомотива в Ростовской области, РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T11:41:00+03:00
2025-12-28T11:41:00+03:00
2025-12-28T11:41:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
ростовская область
гранд сервис экспресс
северо-кавказская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065148144_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_3ee341c1c05ee0f9f8029a7f555128d3.jpg
https://ria.ru/20251228/rostov-2065147746.html
республика крым
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065148144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_34bcecc6769220f2828e37520c3209bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, ростовская область, гранд сервис экспресс , северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Республика Крым, Россия, Ростовская область, Гранд Сервис Экспресс , Северо-Кавказская железная дорога
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи
Из-за схода локомотива задерживаются семь поездов "Таврия"