В Тартусе два полицейских погибли при нападении на отдел, заявил губернатор

"Один из подозреваемых кинул гранаты в отдел сил безопасности, в результате чего два сотрудника погибли. Лояльные бывшему режиму силы предпринимают попытку посеять раздор под предлогом сочувствия жертвам теракта, но силы безопасности смогли обеспечить безопасность и охрану места проведения демонстрации", - отметил аш-Шами.