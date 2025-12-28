В Тартусе два полицейских погибли при нападении на отдел, заявил губернатор

ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Два сотрудника сил безопасности погибли в ходе нападения на их отдел в городе Тартусе на западе Сирии во время демонстрации против теракта в алавитской мечети в Хомсе, заявил сирийскому телеканалу Al Ekhbariya губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами.
В воскресенье в городах на побережье Средиземного моря в Сирии, где проживает большая алавитская община, прошли акции протеста против направленных на алавитов терактов, последним из которых стало нападение на мечеть в городе Хомсе в пятницу, когда погибли восемь человек, 18 получили ранения.
"Один из подозреваемых кинул гранаты в отдел сил безопасности, в результате чего два сотрудника погибли. Лояльные бывшему режиму силы предпринимают попытку посеять раздор под предлогом сочувствия жертвам теракта, но силы безопасности смогли обеспечить безопасность и охрану места проведения демонстрации", - отметил аш-Шами.
Губернатор Тартуса призвал жителей города и одноименной провинции "проявить мудрость и бдительность и не поддаваться подозрительным призывам, за которыми стоят силы, которые находятся за рубежом".
