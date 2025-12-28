https://ria.ru/20251228/ssha-2065238421.html
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, прибыл на встречу с... РИА Новости, 28.12.2025
в мире, сша, украина, берлин (город), владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, оон, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ООН, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом без галстука, в костюме, похожем на рабочую робу, следует из трансляции Белого дома.
Зеленский для встречи с Трампом
надел черную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В таком же костюме Зеленский
прибыл на встречу с Трампом в октябре. В такой же одежде он выступал в ООН
в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин
к канцлеру Германии Фридриху Мерцу
. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
После встречи начались переговоры украинской и американской делегаций. Украинский телеканал ТСН в прямом эфире показал кусок начала диалога в обеденном зале имения Трампа Мар-а-Лаго. На нем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров
присутствует в черной рубашке. Другие члены украинской делегации – посол Украины в США Ольга Стефанишина
, замглавы МИД Сергей Кислица
, министр экономики Алексей Соболев
и советник главы офиса Зеленского Александр Бевз – на переговоры надели официальные костюмы. Глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов
приехал в военной форме.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.