Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 28.12.2025 (обновлено: 22:20 28.12.2025)
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу
Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, прибыл на встречу с... РИА Новости, 28.12.2025
Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу

Зеленский прибыл на встречу с Трампом без галстука и в похожем на робу костюме

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом без галстука, в костюме, похожем на рабочую робу, следует из трансляции Белого дома.
Зеленский для встречи с Трампом надел черную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В таком же костюме Зеленский прибыл на встречу с Трампом в октябре. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
После встречи начались переговоры украинской и американской делегаций. Украинский телеканал ТСН в прямом эфире показал кусок начала диалога в обеденном зале имения Трампа Мар-а-Лаго. На нем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров присутствует в черной рубашке. Другие члены украинской делегации – посол Украины в США Ольга Стефанишина, замглавы МИД Сергей Кислица, министр экономики Алексей Соболев и советник главы офиса Зеленского Александр Бевз – на переговоры надели официальные костюмы. Глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов приехал в военной форме.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп рассказал о важности урегулирования на Украине
Вчера, 21:49
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала