Рейтинг@Mail.ru
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ssha-2065229896.html
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что намерен выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским в воскресенье с учетом... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:10:00+03:00
2025-12-28T21:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9219637d6690afcb82a6a575aecfa3ac.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065229750.html
россия
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064333111_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_03f741409f8d2682ee53edb060ef8a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что намерен выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским в воскресенье с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Белый дом ранее объявил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
"Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ушаков рассказал, что требуется от Киева для прекращения боевых действий
Вчера, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала