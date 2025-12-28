Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что намерен выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским в воскресенье с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.