МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что намерен выстраивать переговоры с Владимиром Зеленским в воскресенье с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Трамп учтет стремления России в переговорах с Зеленским, заявил Ушаков
2025-12-28T21:10:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
