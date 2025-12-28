Рейтинг@Mail.ru
Киеву следует без промедлений принять решение по Донбассу, заявил Ушаков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 28.12.2025 (обновлено: 21:07 28.12.2025)
Киеву следует без промедлений принять решение по Донбассу, заявил Ушаков
Киеву следует без промедлений принять решение по Донбассу, заявил Ушаков
Киеву следует не мешкая принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 28.12.2025
Киеву следует без промедлений принять решение по Донбассу, заявил Ушаков

Ушаков: Киеву следует без промедлений принять решение по Донбассу

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Киеву следует не мешкая принять решение по Донбассу с учетом складывающейся ситуации на фронтах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - сказал Ушаков журналистам.
