Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США - 28.12.2025
21:01 28.12.2025
Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США
Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 28.12.2025
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Стоит особо отметить, что в ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая вопросами экономической сферы", - сказал Ушаков журналистом.
В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков
