Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США
Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США - РИА Новости, 28.12.2025
Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США
Одна из создаваемых рабочих групп РФ и США будет заниматься вопросами безопасности, вторая - вопросами экономической сферы, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 28.12.2025
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин
Ушаков рассказал о работе двух рабочих групп России и США
Ушаков: Россия и США создадут две рабочие группы по безопасности и экономике