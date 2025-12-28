Рейтинг@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/ssha-2065227321.html
Разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США, заявил Ушаков
Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:59:00+03:00
2025-12-28T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251228/tramp-2065227184.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США, заявил Ушаков

Ушаков: разговор Путина и Трампа организовали по инициативе США

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был организован по инициативе президента США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп убедился в стремлении России к урегулированию, заявил Ушаков
Вчера, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала