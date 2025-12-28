Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
20:29 28.12.2025
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
Экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM, реорганизовавший компанию в период кризиса, Луис Герстнер ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил... РИА Новости, 28.12.2025
2025
Новости
ibm, в мире
IBM, В мире
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер

Экс-гендиректор IBM Луис Герстнер умер в возрасте 83 лет

© Getty Images / Corbis/James LeynseЛуис Герстнер
Луис Герстнер - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Corbis/James Leynse
Луис Герстнер. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM, реорганизовавший компанию в период кризиса, Луис Герстнер ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил председатель директоров и гендиректор IBM Арвинд Кришна в письме для сотрудников, опубликованном на официальном сайте компании.
"Я с прискорбием сообщаю, что вчера (27 декабря – ред.) скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год", - говорится в сообщении.
В письме отмечается, что Герстнер пришел в компанию, когда та переживала трудности и "велись серьезные переговоры" о том, стоит ли сохранять IBM целостной. Под его руководством "произошли реальные изменения": встречи стали более прямолинейными, решения принимались с опорой на факты, инновации имели значение, если могли принести пользу клиентам.
Кроме того, Герстнер принял "самое важное решение" для современной IBM: он сохранил ее единой, говорится в письме.
 
