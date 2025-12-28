https://ria.ru/20251228/ssha-2065223919.html
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер - РИА Новости, 28.12.2025
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
Экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM, реорганизовавший компанию в период кризиса, Луис Герстнер ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:29:00+03:00
2025-12-28T20:29:00+03:00
2025-12-28T20:29:00+03:00
ibm
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065223126_0:189:3079:1921_1920x0_80_0_0_8e922a94852c88ecfb6d88e258c6c13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065223126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0becf0366532d4f8bfcbf329947500b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ibm, в мире
Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер
Экс-гендиректор IBM Луис Герстнер умер в возрасте 83 лет
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM, реорганизовавший компанию в период кризиса, Луис Герстнер ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил председатель директоров и гендиректор IBM Арвинд Кришна в письме для сотрудников, опубликованном на официальном сайте компании.
"Я с прискорбием сообщаю, что вчера (27 декабря – ред.) скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM
с 1993 по 2002 год", - говорится в сообщении.
В письме отмечается, что Герстнер пришел в компанию, когда та переживала трудности и "велись серьезные переговоры" о том, стоит ли сохранять IBM целостной. Под его руководством "произошли реальные изменения": встречи стали более прямолинейными, решения принимались с опорой на факты, инновации имели значение, если могли принести пользу клиентам.
Кроме того, Герстнер принял "самое важное решение" для современной IBM: он сохранил ее единой, говорится в письме.