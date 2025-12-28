Умер экс-гендиректор IBM Луис Герстнер

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экс-гендиректор американской технологической корпорации IBM, реорганизовавший компанию в период кризиса, Луис Герстнер ушел из жизни в возрасте 83 лет, сообщил председатель директоров и гендиректор IBM Арвинд Кришна в письме для сотрудников, опубликованном на официальном сайте компании.

"Я с прискорбием сообщаю, что вчера (27 декабря – ред.) скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год", - говорится в сообщении.

В письме отмечается, что Герстнер пришел в компанию, когда та переживала трудности и "велись серьезные переговоры" о том, стоит ли сохранять IBM целостной. Под его руководством "произошли реальные изменения": встречи стали более прямолинейными, решения принимались с опорой на факты, инновации имели значение, если могли принести пользу клиентам.