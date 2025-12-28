Рейтинг@Mail.ru
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый - РИА Новости, 28.12.2025
03:23 28.12.2025
Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый
Вероятность сильных, и даже рекордных, вспышек на Солнце сохранится в ближайшее время, даже несмотря на то, что звезда прошла пик активности, сообщил РИА...
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://ria.ru/20251227/solnechnaya-2065010572.html
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вероятность сильных, и даже рекордных, вспышек на Солнце сохранится в ближайшее время, даже несмотря на то, что звезда прошла пик активности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Возможность сильных, и даже рекордных, вспышек сохраняется, несмотря на общий тренд на спад активности", - сказал агентству Богачев.
Ученый уточнил, что происходящий сейчас солнечный цикл показывает очень высокую амплитуду (в 1,5 раза выше прошлого), однако на Солнце до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. По данным Богачева, самой сильной вспышкой остается та, что достигла уровня X9, она произошла 3 октября 2024 года. Такую ситуацию руководитель лаборатории назвал загадочной.
"На этом фоне можно повторить уже ранее отмечавшуюся особенность двух предыдущих циклов XXI века (цикл 23 и цикл 24): самые сильные вспышки в них происходили через два-три года после максимума цикла", - рассказал Богачев.
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Российская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
