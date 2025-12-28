Рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году, сообщил ученый

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вероятность сильных, и даже рекордных, вспышек на Солнце сохранится в ближайшее время, даже несмотря на то, что звезда прошла пик активности, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Возможность сильных, и даже рекордных, вспышек сохраняется, несмотря на общий тренд на спад активности", - сказал агентству Богачев.

Ученый уточнил, что происходящий сейчас солнечный цикл показывает очень высокую амплитуду (в 1,5 раза выше прошлого), однако на Солнце до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. По данным Богачева, самой сильной вспышкой остается та, что достигла уровня X9, она произошла 3 октября 2024 года. Такую ситуацию руководитель лаборатории назвал загадочной.