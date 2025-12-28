Рейтинг@Mail.ru
12:03 28.12.2025 (обновлено: 12:04 28.12.2025)
Samsung зарегистрировал в России товарные знаки
Samsung зарегистрировал в России товарные знаки
Samsung зарегистрировал в России товарные знаки

РИА Новости: Samsung зарегистрировал товарные знаки в России

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung зарегистрировал в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию знака Samsung Neo Qled была подана в ведомство в августе 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в декабре 2025 года. Кроме того, компания подала заявление на регистрацию знака MovingStyle в апреле 2025 года, ведомство приняло решение зарегистрировать знак в октябре 2025 года.
Под этими знаками бренд будет продавать в России телевизоры, видеомониторы и дисплеи с плоским экраном.
Также компания подала заявку на регистрацию товарного знака Samsung Spatial Signage, однако решение о регистрации пока не приятно.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это текущими геополитическими событиями и физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
РоссияSamsung GroupSamsungФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
