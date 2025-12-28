https://ria.ru/20251228/rossiya-2065221206.html
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя, подарив ей батут, передает корреспондент РИА Новости.
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя подарил ей батут