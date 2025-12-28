Рейтинг@Mail.ru
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя - РИА Новости, 28.12.2025
20:13 28.12.2025
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя, подарив ей батут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов, Общество
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя

Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя подарил ей батут

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя, подарив ей батут, передает корреспондент РИА Новости.
В день торжественного открытия мариупольского русского драматического театра губернатор Санкт-Петербурга исполнил желание 9-летней Марии-Виктории - девочки из Мариуполя, загадавшей себе домашний батут.
"Я снял открыточку - написала, что хочешь получить батут. Вот тебе батут - домой привезут, а это тебе уже сертификат - владей", - сказал Беглов.
Ранее в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце губернатор Санкт-Петербурга снял три открытки от восьмилетней Марины, которая хотела получить цифровое пианино и 13-летний Артем, желающий умную колонку.
В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"
3 декабря, 18:51
 
Санкт-ПетербургМариупольАлександр БегловОбщество
 
 
