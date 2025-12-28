Беглов принял участие в открытии Мариупольского театра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии восстановленного Мариупольского драматического театра, он назвал открытие символом возрождения не только Мариуполя, но и всего Донбасса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия после масштабной реконструкции Мариупольского драматического театра", - говорится в сообщении.

Беглов отметил, что по поручению президента России Владимира Путина Петербург с первых дней освобождения Мариуполя приступил к восстановлению города.

"С 1 июня 2022 Петербург и Мариуполь — побратимы. Уже 4 июня из Санкт‑Петербурга прибыли первые колонны с людьми и техникой", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что в первую очередь петербургские специалисты приступили к строительству и восстановлению социальных учреждений — школ, детских садов и медицинских учреждений, жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры. Всего с 2022 года в Мариуполе восстановлено порядка 50 объектов.

"Самым знаковым и сложным стал драматический театр. Россия — страна великой культуры и в наших городах особое отношение к театру. Их строительство и реконструкция — это всегда ответственное дело. Здесь нужно подходить с душой, нужны специалисты высочайшей квалификации", - отметил губернатор.

По его словам, работа по восстановлению театра не прекращалась ни на один день.

"Была поставлена задача – одновременно с восстановлением и строительством других объектов, возродить за три года Мариупольский театр. Работа не прекращалась ни на один день. В ней участвовало порядка трехсот человек. Вместе с мариупольцами мы справились с задачей — сохранили архитектурный облик театра — с колоннами, портиком, скульптурой. В тоже время — оснастили его по самым современным стандартам. Мариупольский театр сегодня — один из лучших в России и мире", - сказал Беглов.

По словам губернатора, в здании заменены все несущие конструкции, установлено самое современное сценическое, акустическое, осветительное оборудование. На сцене установлен поворотный круг, оркестровая яма имеет три положения, смонтированы 84 подъемных механизма для смены декораций. При отделке помещений использовались самые качественные материалы — натуральный камень, дерево, ткани, позолота. Фасад покрыт гранитом и травертином. Две скульптуры на фронтоне отреставрированы, с остальных сняты слепки — и они воссозданы как в Петергофе, Павловске, Царском селе. Строители предусмотрели все необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья — в том числе театр оснащен лифтом, которого раньше не было. Вокруг здания благоустроена территория.

"Открытие театра — одно из главных событий в культурной жизни России в уходящем году. Театр станет символом возрождения не только Мариуполя, но всего Донбасса. Россия гордится героическим Мариуполем — городом, который показал пример мужества и стойкости, верности Родине и нашим традициям. Восстановление города-побратима — дело чести для Петербурга", - отметил Беглов.

В честь открытия театра в совместном концерте выступили петербургские и мариупольские артисты.