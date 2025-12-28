Рейтинг@Mail.ru
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу"
17:39 28.12.2025
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу"
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу" - РИА Новости, 28.12.2025
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу"
Спутники по "космическому лизингу" впервые в России запущены на космодроме "Восточный", сообщает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). РИА Новости, 28.12.2025
россия
амурская область
гтлк
государственная транспортная лизинговая компания
"спутникс"
общество
россия
амурская область
россия, амурская область, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, "спутникс"
Россия, Амурская область, ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, "Спутникс", Общество
В России впервые запустили спутники по "космическому лизингу"

ГТЛК: в РФ впервые запустили спутники по космическому лизингу

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
Ракета Союз-2.1б со спутниками Аист-2Т № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спутники по "космическому лизингу" впервые в России запущены на космодроме "Восточный", сообщает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).
"С космодрома "Восточный" в Амурской области успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с космическими аппаратами на борту. В их числе – спутники дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М", произведенные по уникальной, первой в России сделке космического лизинга с участием ГТЛК", - говорится в сообщении.
Космические аппараты "Зоркий-2М" оснащены мультиспектральной камерой, снимающей в четырех спектральных диапазонах с разрешением 2,75 метра на пиксель, и приемником для получения сигналов с морских судов и их передачи на наземные станции для обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Севморпути.
Уточняется, что ГТЛК профинансировала создание космических аппаратов "Зоркий", а производителем выступила российская компания ООО "Спутникс", входящая в АФК "Система".
"Договоры поставки и лизинга были заключены в ноябре-декабре 2024 года. Пилотная для отечественного рынка сделка позволит в числе прочего протестировать механизм лизинга для космических аппаратов. До ГТЛК такого не делал никто", - отметили в компании.
Там добавили, что после трех месяцев летных приемо-сдаточных испытаний на орбите космические аппараты планируется официально передать в лизинг заказчику.
ГТЛК видит большой потенциал в применении механизма лизинга для наращивания выпуска космических аппаратов, формирования отечественных спутниковых группировок и развития соответствующих сервисов и услуг.
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
26 декабря, 09:11
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
26 декабря, 09:11
 
Россия, Амурская область, ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, "Спутникс"
 
 
