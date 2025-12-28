Рейтинг@Mail.ru
16:21 28.12.2025 (обновлено: 17:07 28.12.2025)
Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с Восточного
Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с Восточного
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, трансляцию вел "Роскосмос". РИА Новости, 28.12.2025
роскосмос, московский авиационный институт, мгту имени баумана, космос - риа наука
Роскосмос, Московский авиационный институт, МГТУ имени Баумана, Космос - РИА Наука
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2Т" № 1 и № 2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, трансляцию вел "Роскосмос".
Через 9 минут 24 секунды ракета вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками. Практически сразу после этого, а затем спустя еще 50 минут он включит свою двигательную установку.
Запуск "Аистов" на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.
Спутники "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съемки земной поверхности и создания объемной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей "Марафон IoT".
Подготовка к пуску ракеты Союз-5 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
РоскосмосМосковский авиационный институтМГТУ имени БауманаКосмос - РИА Наука
 
 
