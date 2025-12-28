Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
07:42 28.12.2025
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво".
2025-12-28T07:42:00+03:00
2025-12-28T07:42:00+03:00
калининград
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининград
москва
санкт-петербург
калининград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калининград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды

Два рейса отменены и более 30 задерживаются в аэропорту Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 28 дек – РИА Новости. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво".
По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска.
В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья.
"В аэропорту "Храброво" ожидаемо наблюдаются задержки рейсов", - говорится в сообщении.
В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания "Оборонлогистика", сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра – более 30 метров в секунду.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов
КалининградМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
