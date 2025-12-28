https://ria.ru/20251228/reys-2065137119.html
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды - РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво". РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Калининграда отменили два рейса из-за непогоды
Два рейса отменены и более 30 задерживаются в аэропорту Калининграда