В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов

СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.

Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.