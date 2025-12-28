Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/rejsy-2065166789.html
В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов - РИА Новости, 28.12.2025
В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов
Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:10:00+03:00
2025-12-28T13:10:00+03:00
происшествия
сочи
москва
саратов
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533493_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_aa00fa6096ae78cdbc7cac68ccc80073.jpg
https://ria.ru/20251228/krasnodar-2065150696.html
https://ria.ru/20251228/samara-2065151711.html
сочи
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533493_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_936bb114081b8c9d7de433a122ba7b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, москва, саратов, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Сочи, Москва, Саратов, Шереметьево (аэропорт)
В аэропорту Сочи задержали 12 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов из-за позднего прибытия

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудник аэропорта в медицинской маске в Международном аэропорту Сочи
Сотрудник аэропорта в медицинской маске в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудник аэропорта в медицинской маске в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 28 дек - РИА Новости. Двенадцать рейсов задерживаются в аэропорту Сочи в связи с поздним прибытием воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской авиагавани.
"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сегодня задержано (на более 2 часа) 12 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи, в том числе в рамках ограничений воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла. Скоплений пассажиров в терминале нет", - говорится в сообщении.
Пассажиры в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
11:14
По сведениям онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на более два часа рейсы на вылет из Сочи по направлению в Тюмень, Санкт-Петербург, Москву, Саратов, Казань и Екатеринбург.
Также задержаны на прилет в Сочи рейсы из Москвы, Саратова, Казани и Шарм-эль-Шейха. По информации на онлайн-табло, отмененных рейсов в аэропорту Сочи нет.
В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Пассажир ожидает вылета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В аэропорту Самары отменили пять рейсов из-за ограничений в Москве
11:33
 
ПроисшествияСочиМоскваСаратовШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала