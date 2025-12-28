Рейтинг@Mail.ru
Разговор Трампа и Путина вызвал беспокойство в Киеве, пишет FT - РИА Новости, 28.12.2025
21:11 28.12.2025
Разговор Трампа и Путина вызвал беспокойство в Киеве, пишет FT
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с РИА Новости, 28.12.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп сообщил о разговоре с российским президентом. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, по его словам, телефонный разговор продолжался 1 час 15 минут.
"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал беспокойство у украинских официальных лиц из-за тона предстоящей встречи между американским президентом и Владимиром Зеленским", - говорится в публикации со ссылкой на двух человек.
По словам одного из людей, близких к Зеленскому, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Ранее американский лидер сообщил, что встреча с Зеленским пройдет в 21.00 мск в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Это будет четвертая встреча Трампа и Зеленского.
Первая встреча, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
В субботу Зеленский встретился с премьером Канады Марком Карни в Галифаксе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
