Разговор Трампа и Путина вызвал беспокойство в Киеве, пишет FT

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее Трамп сообщил о разговоре с российским президентом. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков , по его словам, телефонный разговор продолжался 1 час 15 минут.

"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал беспокойство у украинских официальных лиц из-за тона предстоящей встречи между американским президентом и Владимиром Зеленским ", - говорится в публикации со ссылкой на двух человек.

По словам одного из людей, близких к Зеленскому, теперь ситуация для того станет тяжелой.

Ранее американский лидер сообщил, что встреча с Зеленским пройдет в 21.00 мск в его имении Мар-а-Лаго во Флориде

Это будет четвертая встреча Трампа и Зеленского.

Первая встреча, в феврале 2025 года, закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.

В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США , в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.

Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины

Марком Карни в Галифаксе. В субботу Зеленский встретился с премьером Канады

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.