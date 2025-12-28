Ушаков рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Главное — в материале РИА Новости.

Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.

Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

« "Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.

Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

« "Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским". Юрий Ушаков помощник президента России помощник президента России

Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.

Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.

Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.

Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома. Предыдущая и самая продолжительная беседа двух лидеров прошла 16 октября. Тогда они сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса. Президент России подчеркнул приверженность Москвы дипломатическому пути урегулирования.

Как пишет газета Financial Times, этот разговор вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи американского лидера с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.