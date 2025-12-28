Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
19:14 28.12.2025
Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами, сообщили СМИ
в мире
сша
флорида
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
мирный план сша по украине
в мире, сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что президент США Дональд Трамп и Зеленский созвонятся с европейскими лидерами после запланированных во Флориде в воскресенье переговоров, передает агентство РБК-Украина.
Украинские СМИ ранее сообщили о том, что делегация Украины уже прибыла в Майями. Переговоры украинской и американской сторон во Флориде запланированы на 21.00 мск в воскресенье.
Журналист высмеял Зеленского из-за случившегося перед встречей с Трампом
Вчера, 18:53
"Он (Никифоров - ред.)... рассказал, что в 21.00 (22.00 мск - ред.) пройдет совместный телефонный созвон... (Трампа и Зеленского - ред.) с европейскими лидерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
По словам Никифорова, на которого ссылается агентство, пока неизвестно, кто именно из европейских лидеров присоединится к телефонному разговору.
Ранее Белый дом заявил, что президент США встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Накануне визита во Флориду Зеленский побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Канады Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам. По данным украинских СМИ, Зеленский уже находится в США.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом, пишут СМИ
Вчера, 18:54
 
