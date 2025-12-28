Рейтинг@Mail.ru
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора - РИА Новости, 28.12.2025
13:57 28.12.2025 (обновлено: 14:02 28.12.2025)
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Украинская Верховная рада получила на рассмотрение проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального... РИА Новости, 28.12.2025
украина
василий малюк
руслан кравченко
александр дубинский
служба безопасности украины
верховная рада украины
украина, василий малюк, руслан кравченко, александр дубинский, служба безопасности украины, верховная рада украины
Украина, Василий Малюк, Руслан Кравченко, Александр Дубинский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора

Рада рассмотрит проект постановления об увольнении главы СБУ и генпрокурора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинская Верховная рада получила на рассмотрение проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко, сообщается на сайте парламента.
Согласно информации на сайте, на 14-й сессии депутатов девятого созыва Александр Дубинский внес в Раду проекты постановлений, направленные на увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ и Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины.
Основания для освобождения с занимаемых должностей Малюка и Кравченко не указываются. В срок до 30 дней комитет Рады должен будет рассмотреть проекты и дать свое решение для дальнейшей работы над ними.
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ
1 декабря, 11:41
 
