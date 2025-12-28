https://ria.ru/20251228/rada-2065172498.html
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Рада рассмотрит постановление об увольнении главы СБУ и генпрокурора
Украинская Верховная рада получила на рассмотрение проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и генерального... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:57:00+03:00
украина
василий малюк
руслан кравченко
александр дубинский
служба безопасности украины
верховная рада украины
