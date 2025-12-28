https://ria.ru/20251228/putin-2065228401.html
Путин и Трамп договорились о новом разговоре, заявил Ушаков
Путин и Трамп договорились о новом разговоре, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Путин и Трамп договорились о новом разговоре, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились вновь переговорить друг с другом после контактов президента США с Владимиром Зеленским
Путин и Трамп договорились о новом разговоре, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп договорились о новом разговоре после встречи с Зеленским