https://ria.ru/20251228/putin-2065227836.html
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T21:00:00+03:00
2025-12-28T21:00:00+03:00
2025-12-28T21:00:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg
https://ria.ru/20251228/ushakov-2065227455.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c01caabfb84b64cab97aae59ada017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников