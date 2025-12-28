Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
21:00 28.12.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков - РИА Новости, 28.12.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 28.12.2025
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Путин и Трамп обменялись поздравлениями, сообщил Ушаков

Ушаков: Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, сообщил в воскресенье журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Президенты в начале разговора, продолжавшегося 1 час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран", - сказал Ушаков журналистам.
Путин согласился с урегулированием в рамках рабочих групп, заявил Ушаков
