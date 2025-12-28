Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств - РИА Новости, 28.12.2025
15:26 28.12.2025
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий оформление добровольного согласия пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного... РИА Новости, 28.12.2025
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
россия
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о согласии пациента на участие в исследовании лекарств

Путин подписал закон о добровольном согласии пациента на исследование лекарств

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий оформление добровольного согласия пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как поясняла первый зампред социального комитета Совфеда Жанна Чефранова, оформление информационного листка пациента будет осуществляться в виде документа, в котором содержатся в доступной форме сведения о проводимом исследовании лекарственного препарата, а также добровольное согласие пациента на участие в таком исследовании, подписанного пациентом или его законным представителем.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ОбществоРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
