Путин подписал закон о производственном контроле в сфере рыбоводства

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий рыбоводным хозяйствам осуществлять производственный контроль для предотвращения кражи рыбы из садков, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что такие хозяйства смогут вести производственный контроль в целях сохранения объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), в том числе выращиваемой с использованием садков и других технических средств в искусственно созданной среде обитания.
Производственный контроль будет добровольным, а порядок такого контроля установит правительство РФ.
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев ранее сообщал о жалобах рыбоводных хозяйств на сложности во взаимодействии с правоохранительными органами. По его словам, форелеводы нередко сталкиваются с кражей рыбы из садков, но им отказывают в возбуждении уголовных дел и оформлении документов, подтверждающих ущерб, для обращения в страховую компанию.
Закон позволит рыбоводным хозяйствам предупреждать и выявлять такие кражи в рамках производственного контроля.
Кроме того, закон продлевает на 2026-2027 годы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действие документов, на основании которых осуществляется рыбоводство, выданных до их воссоединения с Россией.
До 2028 года продлевается и право рыбоводных хозяйств без проведения торгов заключить с Росрыболовством договор пользования рыбоводным участком на оставшуюся часть срока, предусмотренного такими документами, в порядке, установленном этими регионами по согласованию с Минсельхозом России.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а нормы о производственном контроле начнут действовать с 1 марта 2027 года.
