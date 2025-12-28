Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил аккредитацию "Россельхозцентра" на четыре года - РИА Новости, 28.12.2025
14:37 28.12.2025
Путин продлил аккредитацию "Россельхозцентра" на четыре года
Путин продлил аккредитацию "Россельхозцентра" на четыре года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на четыре года, до марта 2030 года, срок обязательной аккредитации ФГБУ "Россельхозцентр" в... РИА Новости, 28.12.2025
россия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
россия
Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Путин продлил аккредитацию "Россельхозцентра" на четыре года

Путин продлил срок аккредитации «Россельхозцентра» на четыре года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на четыре года, до марта 2030 года, срок обязательной аккредитации ФГБУ "Россельхозцентр" в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Действующее законодательство обязывает федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) в этой сфере, подведомственное Минсельхозу России, до 1 марта 2026 года аккредитоваться в Росаккредитации в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о внесении в ЕГРН границ сельхозземель
15 декабря, 19:01
Таким учреждением является ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр". Он наделен полномочиями определять показатели сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений.
В целях обеспечения бесперебойного определения таких показателей новый закон переносит срок аккредитации "Россельхозцентра" в качестве испытательной лаборатории и (или) органа инспекции в области семеноводства на 1 марта 2030 года.
В сопроводительных документах это обосновывается наличием ряда проблем. В частности, указывается, что высокая стоимость процедур аккредитации приводит к значительному сокращению районных отделов филиалов "Россельхозцентра". Это снижает доступность услуги по определению посевных и сортовых качеств семян.
Кроме того, соблюдение правил аккредитации требует значительного увеличения штата данного учреждения. Всего "Россельхозцентру" дополнительно потребуется около 2 тысяч человек, что в условиях дефицита кадров на селе требует времени для поиска кандидатов, следует из пояснительной записки.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя
7 июля, 16:28
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
