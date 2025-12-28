Рейтинг@Mail.ru
Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/pusk-2065153744.html
Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного
Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного - РИА Новости, 28.12.2025
Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного
Госкомиссия на космодроме Восточный разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с двумя аппаратами стереосъемки Земли "Аист-2Т" и 50 другими спутниками,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:08:00+03:00
2025-12-28T12:08:00+03:00
роскосмос
мгту имени баумана
московский авиационный институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151017/29/1510172942_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_bbdb0065571c85d261486771d222ae8b.jpg
https://ria.ru/20251226/sputnik-2064747847.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151017/29/1510172942_171:0:1948:1333_1920x0_80_0_0_997a450176b75ca8d5f8e872d7141638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскосмос, мгту имени баумана, московский авиационный институт
Роскосмос, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт
Госкомиссия разрешила запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками с Восточного

Роскосмос: Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт ракеты носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Старт ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Старт ракеты носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Восточный разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с двумя аппаратами стереосъемки Земли "Аист-2Т" и 50 другими спутниками, сообщил в воскресенье Роскосмос.
"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T" и иными космическими аппаратами. Её пуск с Восточного в 16:18 по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Ранее сообщалось, что это будет последний пуск в 2025 году.
Спутники "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей "Марафон IoT".
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1а с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Минобороны показало пуск "Союза-2.1а" со спутником с Плесецка
26 декабря, 00:37
 
РоскосмосМГТУ имени БауманаМосковский авиационный институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала