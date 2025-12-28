Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до восьми - РИА Новости, 28.12.2025
14:43 28.12.2025
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до восьми
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до восьми
Число пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задерживающихся в пути следования из-за инцидента в Ростовской области,... РИА Новости, 28.12.2025
2025
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до восьми

Восемь поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за схода локомотива

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задерживающихся в пути следования из-за инцидента в Ростовской области, выросло с семи до восьми, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 8 поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, теперь помимо семи пассажирских составов, задержанных утром в воскресенье, в пути следования на 1,5 часа задерживается поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря.
Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших.
Проводница на перроне Казанского вокзала перед отправкой поезда - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Ростове-на-Дону задержали 25 поездов из-за схода локомотива
10:09
 
