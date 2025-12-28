Труппа мариупольского драмтеатра отправится на гастроли в Петербург

МАРИУПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Обновленная труппа Мариупольского русского драматического театра отправится на гастроли в Санкт-Петербург, сообщил на торжественном открытии театра губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Последний раз мариупольский театр был в Санкт-Петербурге 40 лет назад... Мы вас ждем в Санкт-Петербурге на гастролях", - сказал Беглов.
По словам организаторов, гастроли обновленной труппы мариупольского русского драматического театра начнутся в 2026 году.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
* Запрещенная в России террористическая организация
