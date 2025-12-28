Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
20:26 28.12.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
2025-12-28T20:26:00+03:00
2025-12-28T20:26:00+03:00
общество
санкт-петербург
михаил леус
новый год
общество, санкт-петербург, михаил леус, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Новый год
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул

Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней

Снегопад в Петербурге
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Снегопад в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней, а снежный покров будет высотой четыре-семь сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, циклон вернул в Северную столицу снежный покров.
"До конца года оттепелей в городе на Неве не ожидается, а вот снег до Нового года будет идти ежедневно. Так что к началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров еще подрастет и в 2026 год Санкт-Петербург уйдет со снегом высотой четыре-семь сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
