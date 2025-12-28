https://ria.ru/20251228/peterburg-2065223247.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул - РИА Новости, 28.12.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней, а снежный покров будет высотой четыре-семь сантиметров, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:26:00+03:00
2025-12-28T20:26:00+03:00
2025-12-28T20:26:00+03:00
общество
санкт-петербург
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/87/500778703_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ea12ec10e3f44837d403dd2e241cdad1.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/87/500778703_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_0e891f967556615fb54fbe8f2c5bb744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, михаил леус, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Михаил Леус, Новый год
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул
Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней