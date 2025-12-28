Рейтинг@Mail.ru
28.12.2025

Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов
18:23 28.12.2025
Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов
Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов - РИА Новости, 28.12.2025
Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов
Санкт-Петербург восстановил и построил в Мариуполе порядка 50 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 28.12.2025
Петербург восстановил в Мариуполе около 50 объектов, заявил Беглов

Беглов: Петербург восстановил и построил в Мариуполе порядка 50 объектов

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург восстановил и построил в Мариуполе порядка 50 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов посетил сегодня город-побратим Санкт-ПетербургаМариуполь. Визит приурочен к открытию возрожденного драматического театра. По словам губернатора, по поручению президента России Владимира Путина Петербург приступил к восстановлению Мариуполя с первых дней освобождения города. Петербург и Мариуполь 1 июня 2022 стали городами-побратимами, а уже 4 июня 2022 года из Петербурга прибыли первые колонны с людьми и техникой.
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Сенатор рассказал, как Киев вбрасывал фейки про театр в Мариуполе
Вчера, 07:53
"В первую очередь наши строители помогли восстановить социальные объекты — школы, детские сады, медицинские учреждения, жилые дома — всего порядка 50 объектов. За годы нашей побратимской дружбы Петербург и Мариуполь стали по-настоящему родными и близкими", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что в числе восстановленных объектов — четыре детских сада, три школы, детская и взрослая поликлиники, онкологический центр и детское хирургическое отделение, диагностический корпус и здания вспомогательных служб центра первичной медико-санитарной помощи, реабилитационный центр для детей-инвалидов, общежитие на проспекте Ленина. Силами петербургских строителей введено восемь многоквартирных жилых домов. Петербургскими специалистами реконструирован подземный переход с 7-ю выходами, введены многопрофильный спортивный центр, здание пенсионного фонда, три отделения МФЦ, баня, кинотеатр, пожарно-спасательная часть. Также было восстановлено трамвайное движение. Большой объем выполнен по созданию общественных пространств. Благоустроено несколько парков и скверов, открыты фонтанные комплексы.
Также сообщается, что значимым вкладом в культурную и духовную жизнь города стала установка памятника Александру Невскому и строительство Свято-Троицкого храма.
По словам Беглова, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнено поручение президента РФ — в городе-побратиме отрыт монумент "Мариуполь — город воинской славы". В этом году в Мариуполе отрыт филиал Музея обороны и блокады Ленинграда — экспозиция посвящена Андрею Жданову — руководителю Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
В 2024 году петербуржцы восстановили монумент, посвященный героям-летчикам 248-го истребительного авиаполка, погибшим в годы Великой Отечественной войны в небе над Азовом.
В планах на ближайшую перспективу — реконструкция стадиона "Азовец", строительство роддома, детского инфекционного корпуса и педиатрического корпуса, центра занятости.
"Мы продолжим помогать Мариуполю. Скоро зимние каникулы — вновь ждем маленьких мариупольцев к нам на отдых", - сказал Беглов.
Мариупольский драматический театр - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беглов принял участие в открытии Мариупольского театра
Вчера, 18:11
 
Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин, Александр Невский, Общество
 
 
