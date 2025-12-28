В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости

"При виде полицейских водители заметно занервничали, чем спровоцировали стражей правопорядка на... проверку автомобилей. В ходе осмотра транспортных средств у одного из водителей в багажном отделении автомобиля были обнаружены 7 картонных коробок, где были 5-литровые пластиковые бутыли, наполненные спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 135 литров. У другого было обнаружено более 25 пластиковых емкостей, где также была спиртосодержащая жидкость, общим объемом около 300 литров", – рассказали в ГУМВД.