Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/peterburg-2065157026.html
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости - РИА Новости, 28.12.2025
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости
Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге обнаружили в автомобилях, остановленных для проверки документов водителей, более 400 литров спиртосодержащей жидкости без... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:31:00+03:00
2025-12-28T12:31:00+03:00
авто
санкт-петербург
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:10:2943:1665_1920x0_80_0_0_abb4f5e6301302498c00b05e47429c06.jpg
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_f9af928300cd793f84f9a0a384738fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, санкт-петербург, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Авто, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости

В Петербурге полицейские изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости из машин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге обнаружили в автомобилях, остановленных для проверки документов водителей, более 400 литров спиртосодержащей жидкости без маркировки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили микроавтобусы Volkswagen Transporter под управлением 36-летнего мужчины и Fiat Ducato под управлением 41-летнего местного жителя.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Ленинградской области сотрудники ГАИ изъяли более 120 литров суррогата
29 сентября, 23:12
"При виде полицейских водители заметно занервничали, чем спровоцировали стражей правопорядка на... проверку автомобилей. В ходе осмотра транспортных средств у одного из водителей в багажном отделении автомобиля были обнаружены 7 картонных коробок, где были 5-литровые пластиковые бутыли, наполненные спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 135 литров. У другого было обнаружено более 25 пластиковых емкостей, где также была спиртосодержащая жидкость, общим объемом около 300 литров", – рассказали в ГУМВД.
Как уточнили в полиции, спиртосодержащая жидкость перевозилась при отсутствии каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение и качество. Также отсутствовала маркировка и сертификаты.
Оба водителя были доставлены в отделы полиции для разбирательства, а их автомобили помещены на спецстоянку.
Изъятая алкогольная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее решение, добавили в ГУМВД.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских
10 июля, 14:33
 
АвтоСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала