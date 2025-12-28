https://ria.ru/20251228/peterburg-2065157026.html
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости - РИА Новости, 28.12.2025
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости
Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге обнаружили в автомобилях, остановленных для проверки документов водителей, более 400 литров спиртосодержащей жидкости без... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T12:31:00+03:00
2025-12-28T12:31:00+03:00
2025-12-28T12:31:00+03:00
авто
санкт-петербург
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:10:2943:1665_1920x0_80_0_0_abb4f5e6301302498c00b05e47429c06.jpg
https://ria.ru/20250929/surrogat-2045256177.html
https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_f9af928300cd793f84f9a0a384738fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, санкт-петербург, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Авто, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Петербурге сотрудники ГИБДД изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости
В Петербурге полицейские изъяли 400 литров спиртосодержащей жидкости из машин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге обнаружили в автомобилях, остановленных для проверки документов водителей, более 400 литров спиртосодержащей жидкости без маркировки, сообщила
пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили микроавтобусы Volkswagen
Transporter под управлением 36-летнего мужчины и Fiat Ducato под управлением 41-летнего местного жителя.
"При виде полицейских водители заметно занервничали, чем спровоцировали стражей правопорядка на... проверку автомобилей. В ходе осмотра транспортных средств у одного из водителей в багажном отделении автомобиля были обнаружены 7 картонных коробок, где были 5-литровые пластиковые бутыли, наполненные спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 135 литров. У другого было обнаружено более 25 пластиковых емкостей, где также была спиртосодержащая жидкость, общим объемом около 300 литров", – рассказали в ГУМВД.
Как уточнили в полиции, спиртосодержащая жидкость перевозилась при отсутствии каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих ее происхождение и качество. Также отсутствовала маркировка и сертификаты.
Оба водителя были доставлены в отделы полиции для разбирательства, а их автомобили помещены на спецстоянку.
Изъятая алкогольная продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее решение, добавили в ГУМВД.