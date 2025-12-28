https://ria.ru/20251228/ogranicheniya-2065128647.html
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.12.2025
