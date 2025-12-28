https://ria.ru/20251228/ogranicheniya-2065119410.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 28.12.2025
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
2025
