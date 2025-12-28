В Мариуполе торжественно открыли драматический театр

МАРИУПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Русский драматический театр в Мариуполе торжественно открылся для жителей республики, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Беглов сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.