Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 28.12.2025 (обновлено: 20:27 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/mariupol-2065222811.html
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр - РИА Новости, 28.12.2025
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр
Русский драматический театр в Мариуполе торжественно открылся для жителей республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T20:24:00+03:00
2025-12-28T20:27:00+03:00
мариуполь
россия
донецкая народная республика
александр беглов
денис пушилин
владимир машков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065221735_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_ba9dd9692111979189ed650c30b9eeb4.jpg
https://ria.ru/20251228/mariupol-2065148623.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065221735_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_587a174049090f4796a59a667d6f14ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, россия, донецкая народная республика, александр беглов, денис пушилин, владимир машков
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Беглов, Денис Пушилин, Владимир Машков
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр

В Мариуполе торжественно открыли русский драматический театр

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОткрытие восстановленного Мариупольского драматического театра
Открытие восстановленного Мариупольского драматического театра - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Открытие восстановленного Мариупольского драматического театра
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАРИУПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Русский драматический театр в Мариуполе торжественно открылся для жителей республики, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в рамках торжественного мероприятия состоялось открытие Мариупольского русского драматического театра спустя почти три года после теракта со стороны ВСУ, в результате которого погибло 14 человек.
Первые три ряда мест в партере заняла труппа Мариупольского театра. Почетными гостями стали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
«
"У нас есть возможность сегодня зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса… Это теперь наш предмет гордости (театр - ред.), это теперь то место, куда мы будем приезжать с семьями, то место, где будем напитываться той необходимой энергией… Мы видим сейчас один из восстановленных объектов, важнейший культурный объект - наш русский театр",- сказал Пушилин.
"В 2022 году украинские нацисты разрушили этот театр. Нам было больно смотреть и больно за разрушенный театр, потому что этот театр — это символ и душа Мариуполя… Новые сцены, новые механизмы, новые возможности для артистов и хорошего настроения для зрителей и жителей Мариуполя… Сегодня мы с вами в возрожденном театре. Это наш с вами театр - русский, драматический", - сказал петербургский губернатор Беглов.
Ранее Беглов сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Восстановленное здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Волошин назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
Вчера, 10:23
 
МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр БегловДенис ПушилинВладимир Машков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала