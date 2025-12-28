В Мариуполе торжественно открыли драматический театр

МАРИУПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Русский драматический театр в Мариуполе торжественно открылся для жителей республики, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в рамках торжественного мероприятия состоялось открытие Мариупольского русского драматического театра спустя почти три года после теракта со стороны ВСУ, в результате которого погибло 14 человек.
Первые три ряда мест в партере заняла труппа Мариупольского театра. Почетными гостями стали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
«
"У нас есть возможность сегодня зафиксировать еще одну важнейшую точку возрождения Донбасса… Это теперь наш предмет гордости (театр - ред.), это теперь то место, куда мы будем приезжать с семьями, то место, где будем напитываться той необходимой энергией… Мы видим сейчас один из восстановленных объектов, важнейший культурный объект - наш русский театр",- сказал Пушилин.
"В 2022 году украинские нацисты разрушили этот театр. Нам было больно смотреть и больно за разрушенный театр, потому что этот театр — это символ и душа Мариуполя… Новые сцены, новые механизмы, новые возможности для артистов и хорошего настроения для зрителей и жителей Мариуполя… Сегодня мы с вами в возрожденном театре. Это наш с вами театр - русский, драматический", - сказал петербургский губернатор Беглов.
Ранее Беглов сообщил о том, что восстанавливаемый петербургскими специалистами драматический театр в Мариуполе планируется открыть в третьей декаде декабря 2025 года.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
* Запрещенная в России террористическая организация