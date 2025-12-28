Рейтинг@Mail.ru
Волошин назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
10:23 28.12.2025
Волошин назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
Волошин назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
мариуполь, россия, донбасс, александр волошин, вооруженные силы украины
Мариуполь, Россия, Донбасс, Александр Волошин, Вооруженные силы Украины
Восстановленное здание драматического театра в Мариуполе
© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
Восстановленное здание драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек- РИА Новости. Открытие драматического театра в Мариуполе стало символом возрождения Донбасса, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Восстановленный петербургскими специалистами Мариупольский драматический театр 19 декабря сообщил о начале продажи билетов на детские и взрослые спектакли.
Восстановленный драмтеатр в Мариуполе открыл продажу билетов
19 декабря, 00:46
"Этот театр будет напоминанием о цене, которую заплатили мирные жители за авантюры киевского режима, и одновременно символом того, что Донбасс не сломлен и не будет сломлен никогда. Здесь снова будет звучать музыка, идти спектакли, собираться семьи. Учитывая высокую роль Санкт-Петербурга в восстановлении театра, хотелось бы, чтобы в стенах театра одной из первых прозвучала именно Ленинградская симфония Шостаковича. Как и в 1942 году, это будет значить, что жизнь победила смерть вопреки желаниям фашистов", - сказал сенатор.
Он добавил, что возрождение театра можно считать прямым ответом для ВСУ и киевского режима, который хотел стереть Мариуполь с лица земли, лишить людей не только домов, но и культуры, памяти, будущего. При этом, как отметил Волошин, Россия принципиально пошла другим путём, путём восстановления, жизни и созидания, что вернуло городу его сердце, голос и право на мирную жизнь.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отмечали, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
Сенатор рассказал, как Киев вбрасывал фейки про театр в Мариуполе
07:53
 
МариупольРоссияДонбассАлександр ВолошинВооруженные силы Украины
 
 
