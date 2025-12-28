https://ria.ru/20251228/kosmos-2065193718.html
Ракета "Союз-2.1Б" вывела на орбиту блок "Фрегат"
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками стереосъёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 и 50... РИА Новости, 28.12.2025
