Ракета "Союз-2.1Б" вывела на орбиту блок "Фрегат"

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками стереосъёмки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 другими аппаратами, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос".

Ракета стартовала в 16.18 мск. "Фрегат" практически сразу после отделения включит свою двигательную установку. Как ожидается ещё через 50 минут он сделает это второй раз, а спутники "Аист-2Т" будут выведены на орбиту через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.