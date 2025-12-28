Рейтинг@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 28.12.2025 (обновлено: 13:41 28.12.2025)
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад - РИА Новости, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра... РИА Новости, 28.12.2025
Заявление фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом удивило Запад

Кошкович поразился заявлению фон дер Ляйен перед встречей Зеленского с Трампом

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен перед встречей Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом поразило аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

"Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Трампом
09:24
Так Кошкович отреагировал на пост фон дер Ляйен, в котором она заявила о намерении Еврокомиссии и в 2026 году продолжать пытаться оказывать давление на Кремль и поддерживать Украину.

Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. В пятницу он высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Киева по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ забили тревогу из-за случившегося с Зеленским перед встречей с Трампом
13:07
 
