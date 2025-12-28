Рейтинг@Mail.ru
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 28.12.2025 (обновлено: 09:37 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/kazahstan-2065145729.html
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании - РИА Новости, 28.12.2025
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании
Пожар в трехэтажном здании тушат пожарные в столице Казахстана по повышенному рангу, в ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава, сообщает РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T09:33:00+03:00
2025-12-28T09:37:00+03:00
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20250125/kazahstan-1995451887.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астана
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астана
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании

В Астане по повышенному рангу тушат пожар в трехэтажном здании

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 28 дек - РИА Новости. Пожар в трехэтажном здании тушат пожарные в столице Казахстана по повышенному рангу, в ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.
"Столичные огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание 3-х этажного здания по улице Ыкылас Дукенулы района Сарыарка. На месте спасатели работают по повышенному рангу. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Уточняется, что на месте создан штаб пожаротушения, задействованы 100 человек личного состава и 24 единицы техники. Также утоняется, что информация о пострадавших по номеру 112 не поступала.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Казахстане потушили пожар на нефтебазе
25 января, 12:19
 
В миреКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала