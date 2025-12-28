https://ria.ru/20251228/kazahstan-2065145729.html
В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании
Пожар в трехэтажном здании тушат пожарные в столице Казахстана по повышенному рангу, в ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава, сообщает РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T09:33:00+03:00
2025-12-28T09:33:00+03:00
2025-12-28T09:37:00+03:00
