"Мисс Индия" Нафиса Джозеф: кто виноват в ее гибели

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ей суждено было стать символом индийской красоты конца 90-х. Нафисе Джозеф было всего 26 лет — и яркая, стремительная жизнь оборвалась в одночасье.

История любви, которая закончилась обманом. И смерть, которая до сих пор вызывает вопросы.

Девочка из Бангалора с мусульманским именем

Нафису вырастили в Бангалоре, штат Карнатака. Отец — керальский христианин, мать Уша Джозеф — бенгалка, потомок Рабиндраната Тагора (поэта, лауреата Нобелевской премии) и двоюродная сестра знаменитой в Индии актрисы Шармилы Тагор. Семья воспитывала дочь в католической традиции. Имя девочке дали мусульманское — в честь бабушки со стороны отца, которая исповедовала ислам.

Нафиса училась в престижной школе, затем поступила в колледж Святого Иосифа. В 12 лет соседка предложила ей попробовать себя в модельном бизнесе — сняться для рекламы Wearhouse. Девочка согласилась. И это решило ее дальнейшую судьбу.

Ее наставником стал Прасад Бидапа — известный индийский модельер, который помог Нафисе отточить мастерство.

Самая молодая мисс Индия

В 1997-м, в 19 лет, Нафиса Джозеф стала самой юной участницей национального конкурса красоты "Мисс Индия" (Femina Miss India). И выиграла. Корону надели на голову хрупкой девушки, которая покорила жюри не только внешностью, но и умом. Титул дал право представлять Индию на мировом уровне.

В том же году, 16 мая, она представляла страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Майами-Бич, штат Флорида. Вошла в десятку полуфиналисток — триумф для Индии.

Модельная карьера пошла вверх. Нафиса работала с топовыми брендами, появлялась на обложках журналов, блистала на подиумах. Но ее амбиции простирались дальше.

MTV и экран — новая жизнь

В 1999-м Нафиса стала судьей конкурса MTV India VJ Hunt, а вскоре сама получила предложение работать виджеем на канале. Ее пригласили вести шоу MTV House Full — затянулось почти на пять лет. Девушка стала одним из самых узнаваемых лиц телевидения.

Актерская работа тоже не заставила ждать. Нафиса снялась в индийской версии "Ангелов Чарли" — сериале C.A.T.S. для Sony Entertainment Television. Получила эпизодическую роль в фильме "Ритмы любви" режиссера Субхаша Гхаи, где главную роль играла Айшвария Рай

© Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (2009) Айшвария Рай в фильме "Розовая пантера 2" © Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (2009) Айшвария Рай в фильме "Розовая пантера 2"

В 2004-м Нафиса вела программу Style на канале Star World. Была редактором в журнале Gurlz. Вместе с женихом Гаутамом Хандуджей запустила собственную телевизионную продюсерскую компанию 2's Company.

Со стороны ее жизнь выглядела как безупречная гламурная история успеха — телевидение, кино, мода, собственные проекты. Но была и другая сторона ее жизни — та, о которой знали немногие.

Защитница тех, кто не может говорить

Джозеф страстно любила животных. Она сотрудничала с организациями по защите прав животных.

© AP Photo / Antonio Calanni Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия © AP Photo / Antonio Calanni Участница организации по защите прав животных PETA во время акции протеста против использования меха в индустрии моды в Милане, Италия

Для бангалорского издания газеты The Times of India она вела еженедельную колонку Nafisa for Animals, где рассказывала о проблемах бездомных животных, призывала к гуманному отношению, делилась историями спасения.

В мире софитов эта сторона ее личности выглядела неожиданно. Девушка, которая блистала на экранах, в свободное время помогала тем, кто не мог попросить о помощи.

Любовь, которая обманула

Личная жизнь Нафисы складывалась непросто. Она была помолвлена с моделью Самиром Малхотрой — отношения не сложились. Затем встречалась с актером Самиром Сони — помолвка длилась почти два года, но свадьба так и не состоялась.

А потом в ее жизни появился бизнесмен Гаутам Хандуджа. Казалось, на этот раз все серьезно. Они выглядели идеальной парой. Познакомились в начале 2003-го, к июлю 2004-го уже планировали свадьбу, которая должна была состояться в августе того же года. До торжества оставались считаные недели.

И тут Нафиса узнала правду. Хандуджа все еще был женат. Хотя клялся, что развелся два года назад.

"Когда моя дочь пыталась поговорить со своим женихом, он отказался отвечать на ее вопросы, — сказал Нирмал Джозеф, отец Нафисы. — Когда она попросила его предъявить документы о разводе, он отказался сделать и это".

© Depositphotos.com / CandyBoxImages Ссора в семье © Depositphotos.com / CandyBoxImages Ссора в семье

По сообщениям прессы, после того как Нафиса пригрозила обратиться к его жене, Хандуджа начал ее шантажировать. Чем именно — неизвестно. Свадьба была отменена. Между ними разгорелся конфликт.

Вопросы без ответов

Утром 29 июля 2004-го Нафису нашли мертвой в ее квартире в районе Версова в Мумбае. Ей было 26 лет.

Родители заявили, что дочь покончила с собой из-за сорвавшейся свадьбы. Они подали заявление в полицию, обвинив Хандуджу в том, что он довел Нафису до трагедии. Потребовали его ареста и допроса.

В ноябре 2005-го Высокий суд Мумбая приостановил разбирательство по делу. Хандуджа утверждал, что нет доказательств связи между расторжением помолвки и смертью Нафисы. Он напомнил, что у нее уже были две неудачные помолвки в прошлом.