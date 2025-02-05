https://ria.ru/20250205/bollivud-1997519328.html

Побои, лишний вес и "позор нации": трагичная судьба звезды Болливуда

Побои, лишний вес и "позор нации": трагичная судьба звезды Болливуда - РИА Новости, 05.02.2025

Побои, лишний вес и "позор нации": трагичная судьба звезды Болливуда

Судьба Айшварии Рай, "самой красивой женщины мира", — яркий пример того, как обманчива бывает внешняя блистательность. За титулами и славой скрываются драмы,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T16:34:00+03:00

2025-02-05T16:34:00+03:00

2025-02-05T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Судьба Айшварии Рай, "самой красивой женщины мира", — яркий пример того, как обманчива бывает внешняя блистательность. За титулами и славой скрываются драмы, предательства и борьба с собственными демонами. Эта история — не только о красоте и успехе, но и о цене, которую приходится платить за них.Любимица фортуныАйшвария Рай, появившаяся на свет 1 ноября 1973 года в Мангалуре (Индия), с первых дней жизни была окружена благосклонностью фортуны. Недаром ее называли любимицей Лакшми, богини процветания и изобилия. Девочка родилась в уважаемой и обеспеченной семье, где уже подрастал сын Адитья. Мать была известной писательницей, а отец — офицером торгового флота. Родители привили детям любовь к труду и важные жизненные ценности.Необыкновенная красота Айшварии привлекала внимание с ранних лет. Эш, как прозвали ее иностранные поклонники, не стремилась выделяться, предпочитая скромный стиль в одежде. Тем не менее в 14 лет ей поступило предложение попробовать себя в модельном бизнесе. И Рай согласилась, сделав первый шаг на пути к мировой славе.После переезда с семьей в Бомбей Айшвария получила прекрасное образование в престижном колледже, где углубленно изучала иностранные языки, в том числе английский. Параллельно она оттачивала свои таланты в классической музыке и традиционных индийских танцах.От архитектуры к подиумуНесмотря на успехи в модельном бизнесе Эш не забрасывала учебу. В ее планах была карьера врача, а еще она серьезно увлекалась зоологией. Но по совету родителей девушка выбрала другой путь, поступив в архитектурный колледж: "О том, чтобы быть актрисой, я поначалу и думать не думала! Сначала собиралась стать врачом, потом архитектором. Уже учась в архитектурном институте, подрабатывала в рекламе и модельном бизнесе. На приглашения продюсеров всегда отвечала отказом".Первым серьезным достижением в мире красоты для Айшварии стало второе место в конкурсе "Мисс Индия". А в 1994 году она решила принять участие в "Мисс мира". Жюри было покорено обаянием и неотразимой красотой индийской девушки. Рай завоевала почетный титул, ее даже назвали самой красивой победительницей за всю историю конкурса.После этого триумфа Айшвария приобрела мировую известность. На нее обрушился шквал предложений от ведущих косметических брендов. Победа в конкурсе открыла двери в мир большой рекламы, где она стала лицом таких гигантов, как Pepsi, L'Oreal, Dior, Chanel, Philips.Болливудская принцессаАйшвария дебютировала в кино, снявшись в картине "Тандем" (1997). Фильм получил положительные отзывы критиков, чего нельзя было сказать о следующей работе актрисы — романтической комедии "И они полюбили друг друга". Настоящее признание пришло к Айшварии после выхода ленты "Навеки твоя" (1999), за которую она была удостоена престижной болливудской кинопремии Filmfare Award за лучшую женскую роль."После победы на конкурсе красоты что-то во мне действительно изменилось… Я снялась в фильме "Ирувар", который стал большим хитом в Индии, а дальше все пошло-поехало уже почти без моего вмешательства", — вспоминала актриса.В 2002 году Айшвария получила вторую награду Filmfare Award за роль в фильме "Девдас", который был представлен на Каннском кинофестивале. Уже в следующем году актриса вошла в состав жюри этого престижного смотра. Ее красота и талант были отмечены не только индийскими, но и голливудскими звездами.В 2004 году состоялся дебют Айшварии Рай в голливудском кино — она сыграла главную роль в музыкальной комедии "Невеста и предрассудки", которая была представлена зрителям как "встреча Болливуда и Голливуда". За этой работой последовали роли в фильмах "Принцесса специй" (2005), "Последний легион" (2006) и "Розовая пантера 2". Кроме того, Айшвария стала первой индийской актрисой, чья восковая фигура появилась в музее мадам Тюссо.Интересно, что ради съемок в "Невесте и предрассудках" Айшвария отказалась от роли в голливудской комедии "Правила съема: Метод Хитча". Также ей предлагали сыграть Розали в культовой саге "Сумерки" и сняться в паре с Брэдом Питтом в фильме "Трое". От первого предложения она отказалась, чтобы не выглядеть слишком взрослой на фоне других актеров, а от второго — из-за наличия откровенных сцен.Абьюз и побоиНа съемках фильма "Навеки твоя" Рай познакомилась с популярным индийским актером Салманом Кханом. Их роман стал достоянием общественности, и поклонники с нетерпением ждали свадьбы "идеальной пары". Однако за глянцевым фасадом скрывались драматические события.Салман Кхан был патологически ревнив и жесток. За внешностью прекрасного принца скрывался настоящий тиран. Он требовал от Эш отчета о каждом шаге, а за малейшее неповиновение следовали ругань и побои. Первый случай насилия Эш пыталась оправдать плохим настроением возлюбленного, но позже побои стали систематическими. Ситуацию усугубляли, по некоторым данным, связи Кхана с криминальным миром. Родители Айшварии, видя страдания дочери, настаивали на разрыве отношений и угрожали не дать своего благословения на брак.В конце концов, Айшварии надоело терпеть издевательства. После очередного скандала, когда Кхан ворвался в ее дом и устроил погром, она обратилась в полицию и разорвала отношения. Однако Салман не оставил ее в покое. Когда Вивек Оберой начал ухаживать за Айшварией, Салман воспринял это враждебно и принялся угрожать сопернику. Опасаясь последствий, Вивек предпочел дистанцироваться от Айшварии.Тогда актриса решила дать отпор. Она опубликовала в прессе расшифровки телефонных разговоров, где Салман Кхан угрожал ей. Этот шаг вызвал широкий общественный резонанс, и Кхан, чтобы спасти свою репутацию, был вынужден публично извиниться перед Айшварией.Семейное счастьеНастоящее счастье Айшвария Рай обрела с актером Абхишеком Баччаном, сыном легенды индийского кино Амитабха Баччана и актрисы Джайи Бхадури. Семья Баччанов — настоящая династия в мире Болливуда, их влияние ощущается не только в киноиндустрии, но и в общественной жизни Индии. Амитабх Баччан — один из самых известных и уважаемых актеров Индии и обладатель множества наград.Когда стало известно о романе, новость облетела все индийские СМИ. "Самая красивая девушка мира вышла замуж за сына влиятельного клана Баччан", - писали газеты. Известие стало неожиданностью для многих, ведь ранее Айшварию и Абхишека связывали исключительно дружеские отношения. На момент знакомства Абхишек был помолвлен с внучкой Раджа Капура, а Эш состояла в отношениях с Салманом Кханом. Однако после скандального разрыва с Кханом актриса сблизилась с Абхишеком.Семья Баччанов тепло приняла избранницу сына. Свадьба состоялась в 2007 году и была проведена по всем индийским традициям. Айшвария покорила всех своим великолепным нарядом невесты. Влюбленные намеренно избегали публичности, отказавшись от присутствия прессы и телевизионных съемок. Они предпочли разделить этот важный день только с близкими родственниками и друзьями.Айшвария и Абхишек старательно оберегают свою личную жизнь от посторонних глаз. Они редко появляются вместе на публике и не делятся семейными подробностями с журналистами. За 17 лет брака у пары были тяжелые моменты, но через все трудности они проходят с честью и достоинством.Цена совершенстваРождение дочери Аарадхии в 2011 году стало для Айшварии Рай началом новой главы в жизни. Абхишек Баччан, любящий муж и отец, всячески поддерживал супругу. Казалось, что наконец-то в жизни актрисы наступила долгожданная гармония. Но именно тогда судьба подготовила ей новое, пожалуй, самое сложное испытание.За время беременности Айшвария набрала около 20 килограммов. И, в отличие от многих звезд, не стала изнурять себя диетами и тренировками, чтобы быстро вернуться в форму. Ее приоритетом стало материнство, а не общественное мнение. "Послеродовой период стал одним из самых сложных. Звезда сразу заявила, что не собирается изнурять себя тренировками и во главу угла ставит благополучие — свое и ребенка", — писали СМИ. Такая позиция, достойная уважения, вызвала неожиданную и крайне негативную реакцию публики.Таблоиды и социальные сети обрушились на актрису с критикой, ехидно смакую подробности. Первая красавица мира была объявлена "позором Индии". Фотография, на которой Айшвария была запечатлена в машине, облетела весь мир. Папарацци засняли звезду в самом неудачном ракурсе, вывернув все так, будто она буквально "заплыла жиром". Хотя на тот момент она весила около 80 килограммов.Поклонники, еще вчера восхищавшиеся красотой актрисы, теперь обвиняли ее в нежелании соответствовать навязанным стандартам. Ей ставили в пример Викторию Бэкхем и других звездных мам, мгновенно возвращающихся в форму после родов. Из национальной гордости Айшвария Рай превратилась в "позор нации". Ее даже призывали отказаться от поездки на Каннский кинофестиваль в 2012 году, чтобы "не позорить страну".Айшвария с достоинством выдержала это испытание. Она похудела, но не стала гнаться за прежними параметрами, найдя комфортный для себя вес. И продолжила работать в кино и модельном бизнесе. В одном из видеообращений актриса призвала женщин "отстаивать свою ценность" и "не позволять никому диктовать им, как они должны выглядеть".Своя играВ 2015 году Айшвария Рай начала активно заниматься благотворительностью и участвовать в социальных проектах. Ее репутация до сих пор продолжает страдать из-за старых скандалов.В 2023-м актриса отметила 50-летний юбилей. Она продолжает сниматься в кино, участвует в различных проектах и остается одной из самых влиятельных фигур в индийском кинематографе. Но, несмотря на успех и признание, многие поклонники до сих пор не могут принять ее "новый" облик, вспоминая о ее прежней стройности. Кажется, саму Айшварию это мало волнует. Она продолжает жить своей жизнью, демонстрируя равнодушие к пересудам и доказывая, что красота — понятие многогранное и не всегда укладывается в привычные рамки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, бомбей, виктория бэкхем, брэд питт (уильям бредли), l'oreal, chanel