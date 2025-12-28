Рейтинг@Mail.ru
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/igra-2065131504.html
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью - РИА Новости, 28.12.2025
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью
Почти 40% россиян воспринимают игру в "Тайного Санту" как формальность, навязанную коллективом, а еще 28% предпочли бы отказаться от участия, говорится в... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:42:00+03:00
2025-12-28T05:42:00+03:00
москва
санкт-петербург
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988242108_0:163:3070:1889_1920x0_80_0_0_aa1c9b863d4c0ff49f6d750564714241.jpg
https://ria.ru/20251218/milonov-2063049910.html
https://ria.ru/20251203/pravila-igry-v-tajnogo-santu-2059595848.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988242108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e0c3e4bd2342e56a93403cfc28cb65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, новый год
Москва, Санкт-Петербург, Новый год
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью

РИА Новости: игру в "Тайного Санту" считают навязанной формальностью 37% россиян

© iStock.com / Jelena IrikovaКот грызет новогодний подарок
Кот грызет новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© iStock.com / Jelena Irikova
Кот грызет новогодний подарок . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 40% россиян воспринимают игру в "Тайного Санту" как формальность, навязанную коллективом, а еще 28% предпочли бы отказаться от участия, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Отношение к самой традиции "Тайного Санты" оказалось неоднородным. Так, 37% участников опроса воспринимают ее как формальность, навязанную коллективом или компанией, 28% относятся к ней скорее негативно и предпочли бы отказаться от участия, 21% заявили о нейтральном отношении без выраженных эмоций. Лишь 14% респондентов сообщили, что искренне любят "Тайного Санту" и считают традицию дарить подарки вслепую важной частью новогоднего настроения", - выяснили аналитики, опросив 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Милонов призвал россиян отказаться от "Тайного Санты"
18 декабря, 20:15
Согласно результатам исследования, большинство россиян (73%) заявили, что остались недовольны подарком, полученным от тайного Санты, а понравился подарок от тайного дарителя лишь 9% россиян. Еще 18% охарактеризовали впечатления как нейтральные. "Причем среди мужчин уровень недовольства на треть выше, чем среди женщин", - пишут аналитики.
Неуместность и ненужность подаренной вещи стали ключевыми факторами, повлиявшими на негативное восприятие подарка. Другими причинами недовольства называют низкую цену и плохое качество подарка.
Наиболее раздражающими подарками россияне назвали сувениры без практической ценности, такие как статуэтки и символы года - их упомянули 61% опрошенных. На втором месте - дешевые сладости и наборы из супермаркетов, которые вызвали недовольство у 54% россиян. А 47% негативно относятся к косметике и парфюмерии, выбранным без учета их предпочтений.
Из материалов следует, что средняя сумма подарка от тайного Санты изменилась. Так, средний чек вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 150 рублей против 1 820 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма подарка составляет 2 200 рублей, тогда как в регионах - 900 рублей.
При этом 42% россиян уложились в сумму до 1 500 рублей, 34% потратили от 1 500 до 3 000 рублей, а 24% превысили порог в 3 000 рублей.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Тайный Санта 2026: как играть, идеи подарков, правила игры
3 декабря, 19:42
 
МоскваСанкт-ПетербургНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала