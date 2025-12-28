Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Почти 40% россиян воспринимают игру в "Тайного Санту" как формальность, навязанную коллективом, а еще 28% предпочли бы отказаться от участия, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Отношение к самой традиции "Тайного Санты" оказалось неоднородным. Так, 37% участников опроса воспринимают ее как формальность, навязанную коллективом или компанией, 28% относятся к ней скорее негативно и предпочли бы отказаться от участия, 21% заявили о нейтральном отношении без выраженных эмоций. Лишь 14% респондентов сообщили, что искренне любят "Тайного Санту" и считают традицию дарить подарки вслепую важной частью новогоднего настроения", - выяснили аналитики, опросив 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно результатам исследования, большинство россиян (73%) заявили, что остались недовольны подарком, полученным от тайного Санты, а понравился подарок от тайного дарителя лишь 9% россиян. Еще 18% охарактеризовали впечатления как нейтральные. "Причем среди мужчин уровень недовольства на треть выше, чем среди женщин", - пишут аналитики.

Неуместность и ненужность подаренной вещи стали ключевыми факторами, повлиявшими на негативное восприятие подарка. Другими причинами недовольства называют низкую цену и плохое качество подарка.

Наиболее раздражающими подарками россияне назвали сувениры без практической ценности, такие как статуэтки и символы года - их упомянули 61% опрошенных. На втором месте - дешевые сладости и наборы из супермаркетов, которые вызвали недовольство у 54% россиян. А 47% негативно относятся к косметике и парфюмерии, выбранным без учета их предпочтений.

Из материалов следует, что средняя сумма подарка от тайного Санты изменилась. Так, средний чек вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 150 рублей против 1 820 рублей. В Москве Санкт-Петербурге средняя сумма подарка составляет 2 200 рублей, тогда как в регионах - 900 рублей.