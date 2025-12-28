Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.12.2025
21:33 28.12.2025
Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского
Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского
Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась во Флориде с приветствия.
Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

Встреча Трампа и Зеленского началась во Флориде

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась во Флориде с приветствия.
Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго.
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным после встречи с Зеленским
Зеленского привезли на черном бронированном американском правительственном автомобиле. Мероприятие началось с задержкой, по сравнению с обозначенным в расписании Белого дома времени. О причинах администрация не сообщала.
В аэропорту Майами из американских чиновников Зеленского по прибытии никто не встречал.
У входа в имение Трампа были установлены флаги США и Украины. Зеленский впервые встречается с президентом США во Флориде.
Ранее американский лидер анонсировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Мар-а-Лаго, тот уже вылетел в США. Нетаньяху бывал у Трампа в Палм-Бич.
До этого контакта, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Переговоры с Зеленским, как обещал Трамп, пройдут в главном обеденном зале имения президента США Мар-а-Лаго. Это четвертая встреча Трампа с ним.
Первая в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Путина и Трампа
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговору подключатся европейские лидеры.
В ноябре Зеленский якобы уже напрашивался на встречу во Флориде. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить соглашение
