Во Флориде началась встреча Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским началась во Флориде с приветствия.

Трамп встретил Зеленского у парадного входа в Мар-а-Лаго.

Зеленского привезли на черном бронированном американском правительственном автомобиле. Мероприятие началось с задержкой, по сравнению с обозначенным в расписании Белого дома времени. О причинах администрация не сообщала.

В аэропорту Майами из американских чиновников Зеленского по прибытии никто не встречал.

У входа в имение Трампа были установлены флаги США Украины . Зеленский впервые встречается с президентом США во Флориде

Ранее американский лидер анонсировал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Мар-а-Лаго, тот уже вылетел в США. Нетаньяху бывал у Трампа в Палм-Бич.

До этого контакта, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным

Переговоры с Зеленским, как обещал Трамп, пройдут в главном обеденном зале имения президента США Мар-а-Лаго. Это четвертая встреча Трампа с ним.

Первая в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома. В Палм-Бич, где находится имение Трампа Мар-а-Лаго и гольф-клуб президента США, в воскресенье солнечно, температура поднимется до 25 градусов.

Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.

В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговору подключатся европейские лидеры.

В ноябре Зеленский якобы уже напрашивался на встречу во Флориде. Трамп тогда сказал, что встреча возможна, только если будет достигнута договоренность об урегулировании.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.