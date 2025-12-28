МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя разговор Владимира Зеленского и премьера-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что люди следуют советам британского премьера на свой страх и риск.
"Люди следуют советам Кира на свой страх и риск. Что может пойти не так?" - написал Дмитриев в социальной сети X.
Зеленский ранее перед встречей с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондону в роли миротворца "похвастаться нечем", а действия британской стороны все больше представляют собой срыв, подрыв, иные диверсии и провокации. Именно усилиями бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона были сорваны стамбульские договоренности в марте 2022 года.
Издание Telegraph со ссылкой на канцелярию Стармера ранее сообщало, что британский премьер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Зеленским из-за загруженного графика.