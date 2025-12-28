Рейтинг@Mail.ru
17:49 28.12.2025 (обновлено: 17:59 28.12.2025)
Дмитриев заявил, что миротворцы должны победить
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Дмитриев заявил, что миротворцы должны победить

Дмитриев выложил фото Путина и Трампа и написал, что миротворцы должны победить

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о том, что миротворцы должны победить, сопроводив свои слова фотографией лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и мир должны победить... Пусть восторжествует путь к миру", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив пост фотографией Путина и Трампа, пожимающих друг другу руки.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дмитриев рассказал, что раздражает сторонников Трампа в ЕС
27 декабря, 23:31
Он также добавил, что поджигатели войны и обманщики должны раскаяться.
Ранее Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье. Накануне своего визита во Флориду Зеленский побывал в канадском Галифаксе, где встретился с премьером Марком Карни. Зеленский поднимал вопрос ПРО и надеялся на присоединение европейских лидеров к переговорам.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа
27 декабря, 18:01
 
