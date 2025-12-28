Дмитриев заявил, что миротворцы должны победить

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о том, что миротворцы должны победить, сопроводив свои слова фотографией лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.