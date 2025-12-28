Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали трех украинских диверсантов - РИА Новости, 28.12.2025
17:25 28.12.2025
В ДНР задержали трех украинских диверсантов
В ДНР задержали трех украинских диверсантов - РИА Новости, 28.12.2025
В ДНР задержали трех украинских диверсантов
Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики трех диверсантов, завербованных главным управлением разведки... РИА Новости, 28.12.2025
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
украина
безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В ДНР задержали трех украинских диверсантов

Трёх завербованных Киевом диверсантов задержали при попытке проникновения в ДНР

© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики трех диверсантов, завербованных главным управлением разведки министерства обороны Украины, сообщили в УФСБ по ДНР.
"Фильтрационные группы регионального управления ФСБ выявили и задержали трех военнослужащих ВСУ, завербованных ГУР МО Украины. Они пытались проникнуть на территорию республики под видом эвакуированных мирных жителей", — сообщили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Боец ВС России выследил и прогнал группу украинских диверсантов
20 декабря, 00:26
Один из задержанных, Антон Ярыш, в ходе допроса признался, что проходил подготовку в учебном лагере на территории Днепропетровской области. Там с ним вышли на связь представители украинской военной разведки и предложили участие в диверсионной деятельности.
"Мне предложили вернуться в Красноармейск, жить обычной жизнью, ходить на работу и ждать. Когда начнутся боевые действия и эвакуация, я должен был под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь", — рассказал Ярыш.
Как уточнил задержанный, после легализации на территории РФ он должен был ожидать дальнейших указаний для осуществления разведывательно-подрывной деятельности. Ему был присвоен позывной "Филин", а в качестве подтверждения успешного выполнения задания он должен был передать украинской стороне кодовое сообщение "у меня все хорошо".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
18 декабря, 10:57
 
БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
