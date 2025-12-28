В ДНР задержали трех украинских диверсантов

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики трех диверсантов, завербованных главным управлением разведки министерства обороны Украины, сообщили в УФСБ по ДНР.
Один из задержанных, Антон Ярыш, в ходе допроса признался, что проходил подготовку в учебном лагере на территории Днепропетровской области. Там с ним вышли на связь представители украинской военной разведки и предложили участие в диверсионной деятельности.
"Мне предложили вернуться в Красноармейск, жить обычной жизнью, ходить на работу и ждать. Когда начнутся боевые действия и эвакуация, я должен был под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь", — рассказал Ярыш.
Как уточнил задержанный, после легализации на территории РФ он должен был ожидать дальнейших указаний для осуществления разведывательно-подрывной деятельности. Ему был присвоен позывной "Филин", а в качестве подтверждения успешного выполнения задания он должен был передать украинской стороне кодовое сообщение "у меня все хорошо".
