Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Количество пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задержанных в пути следования из-за инцидента в Ростовской области, сократилось с девяти до шести, остальные составы либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержке девяти составов после инцидента на Северо-Кавказской железной дороге.
"Часть поездов "Таврия", которые ранее шли с опозданием, введены в график или добрались до места назначения. Сейчас в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 22.00 мск поезд №018 Москва - Симферополь, отправлением 27 декабря, прибыл на станцию назначения с опозданием на 37 минут.
По данным компании, задерживается на два часа поезд №092 Москва - Севастополь, отправлением 27 декабря.
Уточняется, что из Крыма поезд №028 Симферополь - Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на четыре часа, а №068 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, - на 5,5 часов.
Также задерживаются на 4,5 часа поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, и №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря. Поезд №078 Симферополь –Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на час.
Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено.
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
29 ноября, 05:26