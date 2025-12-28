Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести - РИА Новости, 28.12.2025
23:10 28.12.2025
Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести
Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести - РИА Новости, 28.12.2025
Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести
Количество пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задержанных в пути следования из-за инцидента в Ростовской области,... РИА Новости, 28.12.2025
происшествия
северо-кавказская железная дорога
гранд сервис экспресс
Новости
ru-RU
происшествия, северо-кавказская железная дорога, гранд сервис экспресс
Происшествия, Северо-Кавказская железная дорога, Гранд Сервис Экспресс
Число задержанных поездов с Крымом сократилось до шести

Число задержанных поездов "Таврия" с Крымом сократилось до шести

© РИА Новости / Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд Таврия
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Поезд "Таврия". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Количество пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России, задержанных в пути следования из-за инцидента в Ростовской области, сократилось с девяти до шести, остальные составы либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержке девяти составов после инцидента на Северо-Кавказской железной дороге.
Ликвидация последствий схода колесных пар локомотива грузового поезда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
Вчера, 15:18
"Часть поездов "Таврия", которые ранее шли с опозданием, введены в график или добрались до места назначения. Сейчас в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 22.00 мск поезд №018 Москва - Симферополь, отправлением 27 декабря, прибыл на станцию назначения с опозданием на 37 минут.
По данным компании, задерживается на два часа поезд №092 Москва - Севастополь, отправлением 27 декабря.
Уточняется, что из Крыма поезд №028 Симферополь - Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на четыре часа, а №068 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, - на 5,5 часов.
Также задерживаются на 4,5 часа поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, и №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря. Поезд №078 Симферополь –Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на час.
Как сообщили утром в воскресенье в "Северо-Кавказской железной дороге", в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Позднее движение поездов было восстановлено.
Новый вагон купе от РЖД на выставке PRO//Движение.Экспо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
29 ноября, 05:26
 
ПроисшествияСеверо-Кавказская железная дорогаГранд Сервис Экспресс
 
 
Заголовок открываемого материала