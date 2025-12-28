https://ria.ru/20251228/burya-2065169166.html
Магнитных бурь не будет до конца 2025 года, сообщили в РАН
Магнитных бурь не будет до конца 2025 года, сообщили в РАН
Магнитных бурь не будет до конца 2025 года, сообщили в РАН
Магнитных бурь больше не будет до конца 2025 года, даже если на Солнце за это время произойдут новые вспышки, они не успеют их вызвать, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:34:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
Магнитных бурь не будет до конца 2025 года, сообщили в РАН
ИКИ РАН: магнитных бурь больше не будет до конца 2025 года