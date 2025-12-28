Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год
07:37 28.12.2025
Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год
Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год
Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год
Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год

РИА Новости: больше всего офисов банков за год закрылось в Краснодарском крае

Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России насчитывается 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.
В топ-10 регионов по количеству закрытых банковских офисов, помимо Краснодарского края и Крыма, вошли Оренбургская область (-65 офисов) и Санкт-Петербург (-65 офисов).
В Башкирии закрылось 63 офиса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 59, в Татарстане - 57. Замыкают рейтинг Воронежская область, в которой за этот год закрылось 50 офисов, Волгоградская область (-49 офисов) и Пермский край (-48 офисов).
Знак процента - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Эксперт объяснил, почему банки разлюбили давать в долг всем подряд
Обсуждения
Заголовок открываемого материала