Названы регионы России, где закрылось больше всего банковских офисов за год
Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ. РИА Новости, 28.12.2025
