Сын Йохана Кройфа станет техническим директором "Аякса" - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Футбол
 
23:02 28.12.2025 (обновлено: 00:41 29.12.2025)
Сын Йохана Кройфа станет техническим директором "Аякса"
йохан кройф, аякс, спорт
Йохан Кройф, Аякс, Футбол, Спорт
© РИА Новости / Вероника ГибадиеваЭмблема ФК "Аякс"
Эмблема ФК Аякс - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Вероника Гибадиева
Эмблема ФК "Аякс". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной Нидерландов Йорди Кройф достиг устной договоренности о назначении на должность технического директора "Аякса", сообщается на сайте амстердамского клуба.
Процесс его назначения находится на финальной стадии. Планируется, что Кройф начнет работу в феврале 2026 года. Его контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.
Кройфу 51 год. С лета 2021 года он работал стратегическим консультантом, а затем занимал должность спортивного директора "Барселоны". Ранее он возглавлял китайские клубы "Шэньчжэнь" и "Чунцин Лифань", сборную Эквадора и "Маккаби" из Тель-Авива, где также был спортивным директором. Кроме того, он занимал аналогичную должность в кипрском АЕКе. С февраля 2025 года Кройф был стратегическим советником сборной Индонезии.
В период игровой карьеры Кройф выступал за "Барселону", с которой становился обладателем Суперкубка Испании, и за "Манчестер Юнайтед", с которым трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды - Суперкубок и один раз - Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-1998/99. Он является сыном трехкратного обладателя "Золотого мяча" Йохана Кройфа.
