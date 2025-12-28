Сын Йохана Кройфа станет техническим директором "Аякса"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной Нидерландов Йорди Кройф достиг устной договоренности о назначении на должность технического директора "Аякса", сообщается на сайте амстердамского клуба.
Процесс его назначения находится на финальной стадии. Планируется, что Кройф начнет работу в феврале 2026 года. Его контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.
Кройфу 51 год. С лета 2021 года он работал стратегическим консультантом, а затем занимал должность спортивного директора "Барселоны". Ранее он возглавлял китайские клубы "Шэньчжэнь" и "Чунцин Лифань", сборную Эквадора и "Маккаби" из Тель-Авива, где также был спортивным директором. Кроме того, он занимал аналогичную должность в кипрском АЕКе. С февраля 2025 года Кройф был стратегическим советником сборной Индонезии.
В период игровой карьеры Кройф выступал за "Барселону", с которой становился обладателем Суперкубка Испании, и за "Манчестер Юнайтед", с которым трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды - Суперкубок и один раз - Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-1998/99. Он является сыном трехкратного обладателя "Золотого мяча" Йохана Кройфа.