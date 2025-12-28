Сын Йохана Кройфа станет техническим директором "Аякса"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной Нидерландов Йорди Кройф достиг устной договоренности о назначении на должность технического директора "Аякса", сообщается на сайте амстердамского клуба.

Процесс его назначения находится на финальной стадии. Планируется, что Кройф начнет работу в феврале 2026 года. Его контракт будет рассчитан до 30 июня 2028 года.